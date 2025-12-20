Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından öldü

Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 2012-ci il təvəllüdlü N. Cəfərova yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Goranboy rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.