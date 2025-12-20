https://news.day.az/azerinews/1803999.html Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından öldü Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 2012-ci il təvəllüdlü N. Cəfərova yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Goranboy rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından öldü
Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 2012-ci il təvəllüdlü N. Cəfərova yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı Goranboy rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре