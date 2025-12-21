https://news.day.az/azerinews/1804107.html Sabah Amnistiya aktının icrasına başlanılır Sabah Amnistiya aktının icrasına başlanılır. Day.Az xəbər verir ki, dekabrın 19-da Milli Məclis "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında" qərar qəbul edib. Parlament Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin amnistiya elan olunması təşəbbüsü əsasında belə qərar qəbul edib.
Ümumilikdə 20 min şəxsə aid ediləcək amnistiya aktının icrası 4 ay ərzində icra edilməlidir.
