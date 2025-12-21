Səudiyyə Ərəbistanında ilk dəfə qar yağdı - 30 il sonra - VİDEO
18 dekabr tarixində Səudiyyə Ərəbistanının şimal-qərb və mərkəzi bölgələrində qar yağışı müşahidə edilib. Hadisə yerli mətbuat tərəfindən nadir və maraqlı təbiət hadisəsi kimi qiymətləndirilir.
Yerli xəbərlərə görə, Ər-Riyad və ətraf ərazilərdə qar yağıb, bu isə təxminən 30 il ərzində ilk dəfə baş verən hadisə kimi qeyd olunur. Sinoptiklər əvvəlcədən temperaturun kəskin düşəcəyini xəbər verərək əhalini hazırlıqlı olmağa çağırmışdılar.
Agentlik məlumat verir ki, ölkənin bəzi regionlarında dolu və güclü ildırımlar səbəbindən qırmızı və narıncı səviyyəli hava xəbərdarlıqları elan edilib.
Məqalədə vurğulanır ki, Ərəbistan yarımadasında soyuq hava və intensiv yağışlarla müşayiət olunan şiddətli hava depressiyası müşahidə olunur və bəzi bölgələrdə bu şərtlər qar yağışı ilə müşayiət olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре