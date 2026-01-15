"Yüksək təzyiq böyrək çatışmazlığının əsas səbəblərindəndir"
Hipertoniyanın yaratdığı ən əhəmiyyətli zərərlərdən biri böyrək disfunksiyasıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, çox vaxt bu, gizli şəkildə inkişaf edir. Bu gün xəstələrin dializ keçirməsinin əsas səbəblərindən biri nəzarətsiz və ya müalicə olunmamış hipertoniyadır.
Yüksək təzyiq böyrəklərə necə zərər verir?
Yüksək qan təzyiqi böyrəklərə necə təsir edir? Həm böyrəklərin içərisindəki qan damarlarına, həm də sidiyi süzgəcdən keçirən strukturlar olan qlomerullara zərər verir. Bu zədənin nə vaxt başladığını necə bilmək olar? İlk əlamət sidikdə ifraz olunan zülalın artmasıdır. Böyrək zədələnməsinin başlanğıcı sadə bir sidik analizi ilə aşkar edilə bilər. Normal bir sidik analizində zülal aşkar edilərsə, 24 saatlıq sidik nümunəsi toplanır və ifraz olunan ümumi miqdar hesablanır. Sidikdə ifraz olunan zülalın miqdarı nə qədər yüksəkdirsə, ziyan da bir o qədər çox olur.
Sidikdə ifraz olunan zülalın artmasından sonra böyrək zədələnməsinin ən vacib göstəricisi qanda kreatinin səviyyələrinin artmasıdır. Yüksək kreatinin böyrək zədələnməsinin daha da ağırlaşdığını və təcili yardım tələb etdiyini göstərir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре