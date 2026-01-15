50 yaşdan yuxarı qadınlara xəbərdarlıq
50 yaşdan yuxarı qadınlar qida rasionlarına xüsusi diqqət yetirməlidir, çünki bəzi qidalar xərçəng riskini artıra bilər. Həkim xüsusilə ağ çörək və rafinə edilmiş karbohidratların istehlakının azaldılmasını tövsiyə edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onkoloq Preeti Subhedar açıqlamasında bildirib.
Subhedarın sözlərinə görə, bu yaşdan sonra maddələr mübadiləsində baş verən dəyişikliklər düzgün olmayan qidalanma ilə birləşdikdə ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər. O, daimi susuzluq, üz və göz qapaqlarının səhərlər şişməsi kimi əlamətlərin orqanizmdə problemlərin göstəricisi ola biləcəyini vurğulayıb.
Mütəxəssis 50 yaşdan yuxarı insanların gündəlik qida rasionunda tam taxıllar, meyvələr, tərəvəzlər, sağlam yağlar, paxlalılar və yağsız protein mənbələrinin üstünlük təşkil etməsinin vacibliyini qeyd edib.
Bundan əlavə, The Journal of Nutrition, Health and Aging jurnalında dərc olunan bir araşdırmada likopenlə zəngin qidaların (xüsusilə pomidor və pomidor məhsulları) diş əti xəstəliklərinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynadığı bildirilib.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, balanslı və şüurlu qidalanma 50 yaşdan sonra həm xərçəng riskinin azalmasına, həm də ümumi sağlamlığın qorunmasına kömək edə bilər.
