https://news.day.az/azerinews/1809349.html Ötən il Azərbaycana ən çox turist bu ölkədən gəlib - SAY AÇIQLANDI 2025-ci ilin ilk 11 ayı ərzində Azərbaycana gələn turist sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2% az olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin aylıq hesabatında qeyd edilib. Belə ki, ötən ilin 11 ayı ərzində Azərbaycana 2,364,251 turist gəlib. Bu, 2024-cü ilin eyni dövründə 2,412,160 nəfər təşkil edib.
Ötən il Azərbaycana ən çox turist bu ölkədən gəlib - SAY AÇIQLANDI
2025-ci ilin ilk 11 ayı ərzində Azərbaycana gələn turist sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2% az olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin aylıq hesabatında qeyd edilib.
Belə ki, ötən ilin 11 ayı ərzində Azərbaycana 2,364,251 turist gəlib. Bu, 2024-cü ilin eyni dövründə 2,412,160 nəfər təşkil edib.
2025-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Azərbaycana gələn turist sayını ölkələr üzrə ilk onluğu təqdim edirik:
Rusiya 573,067
Türkiyə 416,689
İran 190,504
Hindistan 151,574
Gürcüstan 101,142
Səudiyyə Ərəbistanı 99,196
Qazaxıstan 95,952
Pakistan 81,952
Çin 60,636
İsrail 59,917 nəfər təşkil edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре