25 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü

Bakıda daha bir nəfər dəm qazından boğulub.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu Süleyman Tağızadə küçəsində baş verib.

2001-ci il təvəllüdlü Rüstəm Şabanli oğlu İsmayılov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.