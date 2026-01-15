https://news.day.az/azerinews/1809504.html 25 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü Bakıda daha bir nəfər dəm qazından boğulub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu Süleyman Tağızadə küçəsində baş verib. 2001-ci il təvəllüdlü Rüstəm Şabanli oğlu İsmayılov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
