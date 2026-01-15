"Ondan maşın, 1 manat alanı da Allah gorbagor etsin"
Müğənni İntiqam Kərimov "Öz aramızda" verilişində səsləndirdiyi açıqlama ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı yayıma telefon zəngi ilə qoşulan sənətçi müğənni Vəfa Şərifovanı müdafiə edib. Studiyaya zəng edən tamaşaçılardan birinin İntiqam Kərimovu tənqid etməsi isə müğənnini əsəbiləşdirib.
İntiqam Kərimov bildirib ki, Vəfa Şərifova haqqında dedikləri yanlış anlaşılıb. O, "Vəfadan maşın alanın da, 1 manat pul alanın da Allah gorbagor etsin. Mən sadəcə dedim ki, qızın səs diapazonu budur. Çünki uşaqlıqda onun müəllimi olmuşam. O gedib toyxanalarda oxuyur, pulunu qazanır, mən onu özüm kimi oxumağa məcbur edə bilmərəm. Bilmədən danışırsınız. Mən heç vaxt 'Vəfa bir nömrədir' deməmişəm, sadəcə səs diapazonunu göstərmişəm", - deyə vurğulayıb.
Müğənninin bu açıqlamaları veriliş zamanı müzakirələrə səbəb olub və sosial şəbəkələrdə də geniş rezonans doğurub.
