Avtomobillərə tətbiq edilən güzəştin ləğvi: Bazarda son qiymətlər - VİDEO
Hibrid və elektrik mühərrikli avtomobillərə tətbiq edilən güzəşt yanvarın 1-dən başa çatıb.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, satıcılar deyirlər ki, güzəştin ləğvi maşın bazarındakı qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olub.
Satıcılar qiymət artımının hələ bir müddət də davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar.
Amma onların sözlərinə görə, qiyməti nisbətən ucuzlaşan avtomobillər də var.
Alıcılar da qiymətlərdə artım olduğunu bildirdilər.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
