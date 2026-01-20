Miqrenlə mübarizə aparan “möcüzəvi” qidalar
Miqren minlərlə insanın gündəlik həyat keyfiyyətini aşağı salan, güclü və təkrarlanan baş ağrıları ilə müşayiət olunan problemdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, dərmanlarla yanaşı, düzgün qidalanma da miqren tutmalarının sayını və şiddətini azaltmağa kömək edə bilər.
Maqneziumla zəngin qidalar
Araşdırmalara görə, miqren xəstələrinin bir qismində maqnezium çatışmazlığı müşahidə olunur. İspanaq, brokoli, badam, qoz və tam taxıllar maqnezium baxımından zəngindir və sinir sistemini sakitləşdirə bilər.
Banan - təbii enerji və balans mənbəyi
Banan kalium və B6 vitamini ilə zəngindir. Bu maddələr sinir impulslarının tənzimlənməsinə kömək edərək miqren riskini azalda bilər.
Yağlı balıqlar (somon, skumbriya)
Omeqa-3 yağ turşuları iltihabəleyhinə təsirə malikdir. Bu balıqların müntəzəm qəbulu miqren tutmalarının tezliyini azaltmağa kömək edə bilər.
Zəncəfil - təbii ağrıkəsici təsir
Zəncəfil ürəkbulanmanı azaltmaqla yanaşı, miqren zamanı yaranan ağrının yüngülləşdirilməsində də faydalı hesab olunur. Zəncəfil çayı xüsusilə tövsiyə edilir.
Su və maye balansı
Susuzluq miqreni tətikləyən əsas səbəblərdən biridir. Gün ərzində kifayət qədər su içmək baş ağrılarının qarşısını almaqda mühüm rol oynayır.
Qatıq və kefir kimi probiotik qidalar
Bağırsaq sağlamlığı ilə beyin fəaliyyəti arasında əlaqə olduğu bildirilir. Probiotik qidalar sinir sisteminin balansına müsbət təsir göstərə bilər.
Diqqət edilməli məqam
Hər qida hər kəsdə eyni təsiri göstərmir. Şokolad, çox duzlu və ya emal olunmuş qidalar bəzi insanlarda miqreni artıra bilər. Bu səbəbdən fərdi qida gündəliyi aparmaq tövsiyə olunur.
Nəticə
Miqrenlə mübarizədə "möcüzəvi" tək bir qida olmasa da, düzgün seçilmiş və balanslı rasion tutmaların azalmasına ciddi dəstək verə bilər. Mütəxəssislər qidalanma dəyişikliklərini həkim məsləhəti ilə etməyi tövsiyə edirlər.
