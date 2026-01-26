Bu problemi olanlar yumurtanın sarısını yeməsin
İnsult beyninizin bəzi hissələri qansız qaldıqda və zədələndikdə və ya öldükdə baş verir. Diabet, yüksək təzyiq, yüksək xolesterol olanlar insult riski altında hesab olunurlar.
Day.Az xəbər verir ki, kardioloq Oleq Varfolomeyev bəzi xəstələri yumurta sarısından çəkindirib.
"Yumurta sarısında ateroskleroz kimi tanınan arteriyaların yağlı tıxanma riskini artıran fosfatidilkolin adlı bir kimyəvi maddə var. Bu tıxanmalar qanın beyinə axmasının qarşısını ala bilər və insult yarada bilər. Yumurta sarısı həmçinin xolesterolla zəngindir ki, bu da çox miqdarda sizin üçün zərərli ola bilər", - kardioloq vurğulayıb.
Lakin, digər tədqiqatlar göstərir ki, yumurtadakı xolesterol qan xolesterol səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir. Məsələn, gündə bir yumurta yeyən diabetli insanlar həftədə bir yumurtadan az yeyənlərlə müqayisədə risklərini ikiqat artırırlar.
Gündə 10 qram yumurta belə koronar xəstəlik riskini 54 faiz artırır. Qeyd etmək vacibdir ki, insult riski olmayan insanlar gündə bir yumurta yesələr, çox güman ki, problem olmayacaq.
Həkim aşağıdakı pəhriz dəyişikliklərini tövsiyə edir:
- Qırmızı ət istehlakını, xüsusən də balıq və toyuq ətini məhdudlaşdırın.
- Zeytun yağı və kanola yağının yüksək qəbulu.
- Tərəvəz, meyvə və paxlalıların yüksək qəbulu.
- Qızardılmış qidalardan və hidrogenləşdirilmiş yağlardan (trans yağlar) çəkinin.
- Şəkər və rafinə edilmiş dənli bitkilərdən çəkinin və kartof istehlakını məhdudlaşdırın.
