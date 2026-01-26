https://news.day.az/azerinews/1811905.html Partlayış səsləri ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ 26-30 yanvar tarixlərində Pirəkəşkül və Ağdərədə istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Partlayış səsləri ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
26-30 yanvar tarixlərində Pirəkəşkül və Ağdərədə istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - nazirlikdən bildirilib.
