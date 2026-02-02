Böyükşor gölündə yaranan vəziyyətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Böyükşor gölü ərazisində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin mövcud olmaması səbəbindən tullantı sularının bir hissəsi birbaşa sözügedən gölə axıdılır.
Bu barədə Day.Az-a ADSEA yanında Suların İstifadəsinə və MühafizəsinəDövlət Nəzarəti Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tullantı suları əsasən göl ətrafında məskunlaşmış əhalinin məişət suları, eləcə də həmin ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisələrin istehsalat tullantıları hesabına formalaşır.
"Göl səthində müşahidə olunan ağ köpüyün yaranmasının əsas səbəbi kimi məişət tullantı sularının tərkibində yüksək miqdarda yuyucu vasitələrin olması ehtimal edilir. Lakin dəqiq nəticələr yalnız götürülmüş su nümunələrinin laborator analizindən sonra məlum olacaqdır.
Məlumat üçün bildiririk ki, Böyükşor gölünün ətrafında XIX əsrin II yarısından başalyaraq neft sənayesinin sürətli inkişafı nəticəsində bir çox neft quyuları qazılmış və bu gölün çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Ətrafdakı yaşayış sahələrinin genişləndirilməsi və burada yaranan tullantı sularının birbaşa gölə axıdılması gölün çirklənmə səviyyəsini artırmışdır. 26 dekabr 2013-cü il tarixli "Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən gölün istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetmə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə həvalə edilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 4 iyun 2025-ci il tarixli 403 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin səlahiyyət dairəsi genişləndikdən sonra Agentliyin yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti tərəfindən Böyükşor gölünə tullantı suların axıdılması ilə bağlı 30 fakt üzrə təqsirkar şəxslər barədə inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilmiş və nöqsanların aradan qaldırılması üçün məcburi göstəriş verilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir".
