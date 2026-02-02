https://news.day.az/azerinews/1813611.html Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sabahın havası ilə bağlı tibbi-meteoroloji proqnoz məlum olub. Belə ki, fevralın 3-də Abşeron yarımadasında mülayim gilavar küləyinin arabir güclənən xəzri küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir.
Bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
