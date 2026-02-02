Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sabahın havası ilə bağlı tibbi-meteoroloji proqnoz məlum olub.

Belə ki, fevralın 3-də Abşeron yarımadasında mülayim gilavar küləyinin arabir güclənən xəzri küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir.

Bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.