Həmin şagird silahı liseyə belə gətirib - ANBAAN VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakıda yerləşən "İdrak" liseyində silahlı insident baş verib. Hadisə zamanı liseyin 10-cu sinif şagirdi müəlliminə ov tüfəngi ilə atəş açıb. Atəş nəticəsində 29 yaşlı müəllimə Şəhla Kamilova xəsarət alıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə baş verməzdən əvvəl, cinayəti törədən şagirdin liseyə daxil olma görüntüləri yayılıb.
Görüntülərdə bəlli olur ki, şagir məktəbə silahı idman çantasında keçirdib.
Qeyd edək ki, fevralın 6-da saat 09 radələrində Binəqədi rayonunda yerləşən özəl "İdrak" liseyinin qarşısında 10-cu sinif şagirdi insident törədib. O, atasına məxsus ov silahı ilə məktəbə gələrək orada müəllimə işləyən Ş.K-ya xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları tərəfindən Ə.Ş saxlanılıb. Ondan ov silahı götürülüb. Faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb.
