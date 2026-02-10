AAYDA-da hansısa əməkdaş işdən çıxarılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Bəzi xəbər saytlarında və sosial media platformalarında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində (AAYDA) kadr islahatlarına başlanıldığı və bəzi əməkdaşların işdən azad olunması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA-nın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yayılan informasiya əsassızdır. Agentlikdə heç bir əməkdaşın işdən azad olunması ilə bağlı əmr verilməyib və belə bir prosedur həyata keçirilmir.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi vətəndaşların və medianın diqqətinə çatdırır ki, bütün rəsmi açıqlamalar yalnız ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi vasitəsilə təqdim olunur və digər mənbələrdən alınan məlumatlar həqiqətə uyğun olmaya bilər.
