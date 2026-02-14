Biləsuvarda transformatorda partlayış yox, qəza baş verib

Biləsuvarda 10 kilovotluq elektrik xəttində qəza baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, qəza nəticəsində rayon mərkəzinin bir hissəsinə elektrik enerjisinin verilişi dayanıb.

"Azərişıq" ASC-dən Trend-ə verilən məlumata görə, hazırda ərazidə təmir-bərpa işləri aparılır.

"Rayon mərkəzində elektrik təchizatında fasilə yaranan ərazilərdə işıq 1 saat ərzində bərpa ediləcək", - deyə qurumdan əlavə edilib.

Qeyd edək ki, bəzi yerli media orqanlarında transformatorda partlayış olması ilə bağlı məlumat verilib. "Azərişıq" ASC isə bu iddianı təkzib edir.