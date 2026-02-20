Sürücülərin nəzərinə: sərnişin və yük daşımaq üçün bu sənədlər tələb olunacaq
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları sahəsində icazənin alınması üçün tələb olunan sənədlər (məlumatlar) siyahısı genişləndirilib.
Trend-in məlumatına görə, bu məsələ bu gün Milli Məclisdə müzakirə edilib.
Qanun layihəsinə əsasən, aşağıdakı sənədlər də sürücülərdən tələb olunacaq:
sürücünün narkotik sərxoşluq vəziyyətinin, vasitələrin və psixotrop maddələrin istehlakı hallarının müəyyən edilməsi üçün aparılan tibbi müayinənin nəticəsi barədə məlumatı;
sürücülərin avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin reysqabağı yoxlanılmasının, reysqabağı tibbi müayinəsinin təşkili imkanı barədə sənədləri və ya müvafiq xidmətlərdən istifadə olunmasına dair texniki məntəqə və tibb məntəqəsi ilə müqavilələri;
ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaları yerinə yetirən sürücülərin xüsusi hazırlıq keçməsini təsdiq edən sənədləri;
qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarına münasibətdə həmçinin:
avtonəqliyyat vasitəsi ilə daşınan sərnişinlərin fərdi qəza sığortası;
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin, həmçinin avtonəqliyyat vasitəsi sürücüsünün bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalanmasını təsdiq edən müvafiq icbari sığortası;
bu Qanunun 27.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan halların təsdiqedici sənədləri.
