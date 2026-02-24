Rayonda ucuz qiymətə mənzil almaq istəyənlərə

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Şəmkir şəhərində genişmiqyaslı yaşayış kompleksi tikəcək.

Day.Az xəbər verir ki, layihə 5,76 hektar torpaq sahəsini əhatə edəcək.

İlk olaraq komplekin inşaası üçün ilkin layihə-smeta sənədləri hazırlanacaq. Bundan sonra layihənin həyata keçirilməsinə start veriləcək.

Qeyd edək ki, müasir yaşayış kompleksinin inşaası şəhərdə mənzil təminatını yaxşılaşdıra və xüsusilə gənc ailələrin evlə təmin olunmasına dəstək verəcək.