Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb
İtaliyanın Auqusta limanında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,11 ABŞ dolları və ya 1,54 faiz artaraq bir barel üçün 73,31 ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.
Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında "Azeri Light" markalı neftin FOB bazasında bir barelinin qiyməti 1,12 dollar və ya 1,61 faiz bahlaşaraq 70,67 dollar olub.
URALS markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,1 dollar və ya 0,24 faiz artaraq bir barel üçün 41,87 dollara çatıb.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,61 dollar və ya 0,84 faiz artaraq bir barel üçün 72,77 dollara çatıb.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.
