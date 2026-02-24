https://news.day.az/azerinews/1818173.html Ramazanın 7-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı Sabah Ramazan ayının yeddinci günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 25-də Bakıda imsak saat 05:56-da, iftar isə saat 18:41-dədir. Ramazan ayının 7-ci gününün duası: "Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih.
Ramazanın 7-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
Sabah Ramazan ayının yeddinci günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 25-də Bakıda imsak saat 05:56-da, iftar isə saat 18:41-dədir.
Ramazan ayının 7-ci gününün duası:
"Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin".
Tərcüməsi:
"İlahi, mənə bu gün oruc tutmaqda və gecə oyaq qalıb ibadət etməkdə kömək ol. Bu gün məni səhv və nöqsanlardan uzaqlaşdır. Sənin daimi zikrini mənə qismət et. Kömək və yardımına and verirəm, ey yolunu azmışların hidayətçisi!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
