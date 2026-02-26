Ramazan ayında sağlam qidalanma necə olmalıdır?
Ramazan ayında uzunmüddətli oruc və susuz qalmaq bədənin enerji, maye və mineral balansına müvəqqəti təsir göstərə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qidalanma üzrə mütəxəssislər bildirirlər ki, düzgün planlaşdırılmış sahur və iftar menyusu ilə bu dövrü daha rahat və sağlam keçirmək mümkündür.
Həkimlərin sözlərinə görə, yemək sayının azalması və yuxu rejiminin dəyişməsi gün ərzində halsızlıq, baş ağrısı və diqqət azalmasına səbəb ola bilər. Buna görə də Ramazan boyunca balanslı və şüurlu qidalanma əsas şərtlərdən biridir.
Mütəxəssislər sahuru buraxmağın oruc müddətini daha da ağırlaşdırdığını və gün ərzində yorğunluq riskini artırdığını vurğulayırlar. Sahur zamanı:
Zülalla zəngin qidalar (yumurta, qatıq, pendir, paxlalılar) , lifli məhsullar (tam taxıllar, yulaf, kəpəkli çörək), təzə tərəvəz və göyərti seçilməsi tövsiyə olunur. Bu qidalar daha uzun müddət toxluq hissi yaradır və enerji səviyyəsinin stabil qalmasına kömək edir.
İftar zamanı uzunmüddətli aclıqdan sonra həddindən artıq yağlı və şəkərli qidalara üstünlük vermək həzm problemlərinə səbəb ola bilər.
Orucu yüngül və balanslı qidalarla açmağı,
Qızardılmış və çox şirniyyatlı məhsullardan uzaq durmağı,
Yeməyi tədricən və porsiyalara bölərək qəbul etməyi
məsləhət görürlər.
Maye qəbulu xüsusi önəm daşıyır
İftarla sahur arasında kifayət qədər su içmək vacibdir. Meyvə və tərəvəzlərin yüksək su tərkibi də maye balansının qorunmasına dəstək verir. Qazlı və çox şirin içkilər əvəzinə su və ya şəkərsiz kompotlara üstünlük verilməsi tövsiyə olunur.
