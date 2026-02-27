https://news.day.az/azerinews/1818677.html Bu ayın bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün fevral ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib. Bu barədə Day.Az-a Nazirlikdən məlumat verilib. Bildirilir ki, Fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb.
