Türkiyədə güclü zəlzələ oldu

Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu haqda AFAD məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələ yerli saatla 09:21-də Dənizlinin Buldan rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələ təxminən 7 kilometr dərinlikdə baş verib.