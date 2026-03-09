https://news.day.az/azerinews/1820904.html Türkiyədə güclü zəlzələ oldu Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda AFAD məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələ yerli saatla 09:21-də Dənizlinin Buldan rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ təxminən 7 kilometr dərinlikdə baş verib.
Türkiyədə güclü zəlzələ oldu
Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu haqda AFAD məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələ yerli saatla 09:21-də Dənizlinin Buldan rayonunda qeydə alınıb.
Zəlzələ təxminən 7 kilometr dərinlikdə baş verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре