Dünyaşöhrətli müğənni silahlı hücuma məruz qalıb
Amerikalı məşhur müğənni Rihanna silahlı hücuma məruz qalıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kaliforniya ştatının yerli hüquq-mühafizə orqanları məlumat yayıb.
Məlumata görə, pop ulduzun Beverli Hills şəhərində (Kaliforniya ştatı) yerləşən evinə atəş açılıb.
Güllələr yaşayış evinin müxtəlif hissələrinə dəyib. Rəsmilər qeyd ediblər ki, hadisə zamanı müğənni evdə olub, lakin hücum nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Bildirilir ki, avtomobillə gələrək atəş açdıqdan sonra hadisə yerindən sürətlə uzaqlaşan şübhəli təxminən 12 kilometr aralıda saxlanılıb.
Şübhəli şəxsin qadın olduğu bildirilsə də, şəxsiyyəti hələlik açıqlanmır.
