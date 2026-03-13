XII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü öz işinə başlayıb

Azərbaycanın paytaxtında "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün "Çin və Qlobal idarəçilik təşəbbüs "Çin və Qlobal İdarəetmə Təşəbbüsü", "Danışıqlardan kənarda: COP-un həyat qabiliyyətinin qorunması uğrunda mübarizə", "Orta Dəhliz və Avrasiya nəqliyyat qovşağı", "Afrika: bu gün və sabah", "2030 Gündəliyinin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi: inklüziv artım və dayanıqlı qarşılıqlı əlaqəlilik" kimi mövzular üzrə müzakirələr keçiriləcək

