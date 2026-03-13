https://news.day.az/azerinews/1821855.html XII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü öz işinə başlayıb - FOTO Azərbaycanın paytaxtında "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir.
Azərbaycanın paytaxtında "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün "Çin və Qlobal idarəçilik təşəbbüs "Çin və Qlobal İdarəetmə Təşəbbüsü", "Danışıqlardan kənarda: COP-un həyat qabiliyyətinin qorunması uğrunda mübarizə", "Orta Dəhliz və Avrasiya nəqliyyat qovşağı", "Afrika: bu gün və sabah", "2030 Gündəliyinin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi: inklüziv artım və dayanıqlı qarşılıqlı əlaqəlilik" kimi mövzular üzrə müzakirələr keçiriləcək
