İstirahət üçün getdiyi Qubada kvadrosikl qəzasında ölən Elçinin FOTOSU
Bakı şəhər sakini 27 yaşlı Elçin Yusif oğlu Yusifovun idarə etdiyi kvadrosikl beton maneəyə çırpılıb. Nəticədə o aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Bildirilib ki, E.Yusifov Qubaya istirahət məqsədilə gedibmiş.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Kvadrosikl qəzasında həlak olan Elçin Yusifovun fotosunu təqdim edirik:
