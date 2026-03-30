"Fənərbaxça"nın qapıçısı Xorvatiyada qalacaq
"Dinamo" "Fənərbaxça"dan icarəyə götürdüyü Dominik Livakoviçlə bağlı qərar verib.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Xorvatiya klubu 31 yaşlı qapıçının transfer hüquqlarına yiyələnmək istəyir.
Klub təcrübəli qokiper üçün 1 milyon avro təklif edəcək. İstanbul nəhənginin bu təklifi dəyərləndirməyə hazır olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki,"Dinamo" Dominik Livakoviçi qış fasiləsində icarəyə götürüb. Xorvatiya millisinin üzvü Zaqreb təmsilçisinin heyətində keçirdiyi 10 oyunda qapısında 12 qol görüb.
