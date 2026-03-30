Futbol üzrə Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirin qalibi olub - FOTO - VİDEO
Futbol üzrə Azərbaycan millisi "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirində sonuncu oyununa çıxıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, komanda Syerra Leone yığması ilə qarşılaşıb.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilən görüşün əsas vaxtı 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdığı üçün penaltilər seriyası oynanılıb. Burada daha dəqiq olan Azərbaycan yığması (9:8) beynəlxalq turnirin qalibi olub.
Syerra Leone seçməsi isə ikinci yerlə kifayətlənib.
