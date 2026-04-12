Dəmlikdə qalan çayı atmayın - istifadə sahələri açıqlanıb
Day.Az israfın qarşısını almaq və təbii həllər tapmaq üçün bəzi üsulları təqdim edir:
Şampunla yuduqdan sonra saçlarınızı dəmlikdə qalan çay dəmi ilə yaxalayın.
Saç dərisini qidalandırır, kəpəyi azaldır və saç tellərinə təbii bir parlaqlıq verir.
Diş əti qanaması və ya çəkilmiş diş ağrısı zamanı soyumuş çay posasını həmin nahiyəyə qoyun və ya dəmlə qarqara edin.
Antibakterial təsiri sayəsində qanamanı dayandırır və ağrını yüngülləşdirir.
Ilıq su ilə qarışdırılmış çay dəmində ayaqlarınızı 10-15 dəqiqə saxlayın.
Tərkibindəki tanenlər pis qoxuları neytrallaşdırır və bakteriyaları məhv edərək ayaqları fərahladır.
Çay dəmini silmə suyuna əlavə edərək parket, şüşə, güzgü və ya mebelləri silin.
Təbii parladıcı vəzifəsini görür, ləkələri iz qoymadan təmizləyir. Xüsusilə tünd rəngli taxta səthlərdə möcüzələr yaradır.
Çay posasını qurudun və kiçik bir torbada soyuducuya, ayaqqabı şkafına və ya zibil qutusunun yanına qoyun.
Təbii koku emici (absorbent) xüsusiyyəti ilə xoşagəlməz qoxuları yox edir.
Çay posasını saksı torpağına qarışdırın və ya soyumuş demi dibçəklərə tökün.
Tərkibindəki azot və kalium bitkilərin böyüməsini sürətləndirir. Xüsusilə asidli torpağı sevən bitkilər (orkideya, kameliya və s.) üçün əla gübrədir.
Gözləriniz yorulubsa və ya şişibsə, istifadə olunmuş və soyudulmuş iki çay paketini gözlərinizin üzərinə qoyun. 5 dəqiqə ərzində şişkinliyin azaldığını və yorğunluğun keçdiyini hiss edəcəksiniz.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре