https://news.day.az/azerinews/1839264.html Sabah yollarda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşacaq Sabah Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Sabah yollarda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşacaq
Sabah Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyunun 5-də gecə və səhər saatlarında ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
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