"Brent"

"ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 0,35% artaraq 1 barelə görə 95,36 ABŞ dolları təşkil edib.

Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında 2026-cı ilin iyul ayında ixrac etməklə "WTI" markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 0,03% artaraq 93,07 ABŞ dollarına bərabər olub.