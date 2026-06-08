https://news.day.az/azerinews/1839901.html “ChatGPT”dən tarixi REKORD Bazar araşdırma şirkəti Sensor Tower-ın məlumatına görə, OpenAI-ın hazırladığı "ChatGPT" tətbiqi 2026-cı ilin may ayında 1 milyard aylıq aktiv istifadəçi həddini keçib. Lent.az xəbər verir ki, bununla da "ChatGPT" bu göstəriciyə ən qısa müddətdə çatan tətbiqlərdən biri olub.
“ChatGPT”dən tarixi REKORD
Bazar araşdırma şirkəti Sensor Tower-ın məlumatına görə, OpenAI-ın hazırladığı "ChatGPT" tətbiqi 2026-cı ilin may ayında 1 milyard aylıq aktiv istifadəçi həddini keçib.
Lent.az xəbər verir ki, bununla da "ChatGPT" bu göstəriciyə ən qısa müddətdə çatan tətbiqlərdən biri olub.
Onun əsas rəqiblərindən olan şirkətinin hazırladığı Claude tətbiqi də sürətlə böyüyür və hazırda təxminən 56 milyon aktiv istifadəçiyə malikdir.
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