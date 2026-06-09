PAŞA Sığorta Gürcüstana gedənlər üçün sığortanın alınmasını 2-3 dəqiqəyə təmin edir
Onlayn almaq çox asan və sürətlidir.
Artıq hamı bilir ki, 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən Gürcüstana səfər edən xarici vətəndaşlardan səyahət sığortası tələb olunur. Bakı-Tbilisi istiqamətində sərnişin axınının artması ilə qatar biletlərinə tələbat da yüksəlib. Belə bir şəraitdə səfərə hazırlıq zamanı tələb olunan sənədlərin ən qısa zamanda alınması çox mühümdür.
PAŞA Sığorta müştərilərinin rahatlığını nəzərə alaraq səyahət sığortasının onlayn əldə olunması imkanını təqdim edir. Bunun üçün hər hansı ofisə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Səfərə çıxanlar səyahət sığortasını cəmi 2-3 dəqiqə ərzində VEB-SAYTA daxil olaraq onlayn şəkildə ala bilirlər.
Səyahət sığortası yalnız sərhəd keçidi üçün tələb olunan sənəd deyil, həm də xaricdə yarana biləcək gözlənilməz tibbi və digər xərclər qarşısında maliyyə təhlükəsizliyi yaradan vacib vasitədir. Odur ki, səyahətinizi rahat və qayğısız keçirmək üçün mütləq sığortalanın.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре