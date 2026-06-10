Maaş artımını istəməyin ən doğru vaxtı və üsulu
HR mütəxəssislərinin sözlərinə görə, əməkhaqqının artırılması ilə bağlı müraciətə ciddi hazırlıqla yanaşmaq lazımdır.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə işçi şirkətdə bir neçə ildir çalışırsa, maaş artımını ildə bir dəfədən çox tələb etməməsi tövsiyə olunur.
Mütəxəssislər müraciətdən əvvəl əmək bazarını araşdırmağı, öz maaşını oxşar vəzifələr üzrə təklif olunan əməkhaqları ilə müqayisə etməyi məsləhət görürlər. Eyni zamanda, gözləntiləri emosiyalara qapılmadan, aydın və əsaslandırılmış şəkildə ifadə etmək vacibdir.
Rəhbərlə söhbət zamanı əldə olunan nailiyyətləri və şirkətə verilən töhfələri xatırlatmaq, həmçinin əməkhaqqı artımının nə üçün məhz indi əsaslı olduğunu izah etmək tövsiyə edilir. Bu yanaşma müraciətin müsbət nəticələnməsi ehtimalını artırır.
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