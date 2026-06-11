Azərbaycan yeni iqtisadi mərhələyə daxil olur - Elnur Soltanov
Qlobal iqtisadi şərtlərin dəyişməsi və ənənəvi artım drayverlərinin transformasiyası fonunda Azərbaycanda iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinə keçid müşahidə olunur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov Bakıda keçirilən "TECHNOVATION: Davamlı İqtisadi Transformasiya üçün Elm və İnnovasiya" mövzusunda konfransda bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkə keyfiyyətcə yeni iqtisadi mərhələyə daxil olur. Bu mərhələdə sürətli artımı təmin edən əvvəlki amillər əvvəlki əhəmiyyətini itirir, əvvəlki inkişaf dövründə formalaşmış insan kapitalı, tələb və işgüzar əlaqələr isə yeni inkişaf mərhələsi üçün əsas yaradır.
E.Soltanov qeyd edib ki, iqtisadi şaxələndirmə özlüyündə məqsəd kimi qəbul edilməməlidir.
Onun sözlərinə görə, əsas prioritet iqtisadi artım və dayanıqlı inkişafdır, şaxələndirmə isə məhz bu məqsədlər kontekstində qiymətləndirilməlidir.
"Şaxələndirmə iqtisadiyyatın dayanıqlığının artırılması baxımından vacibdir. Lakin bəzi hallarda bu, rentabelli olmayan müəssisələrin dəstəklənməsinə gətirib çıxara bilər. Buna görə də şaxələndirməyə yanaşma balanslı olmalıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında 2020-2025-ci illər ərzində neft hasilatının sabitləşməsi və qaz hasilatında əhəmiyyətli artım müşahidə olunur. Bununla belə, gələcəkdə belə kəskin artım templərinin davam edəcəyi gözlənilmir", - deyə o bildirib.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) rolundan danışan nazir müavini şirkətin transformasiyasını və beynəlxalq fəaliyyətinin genişlənməsini xüsusi vurğulayıb. O xatırladıb ki, SOCAR ölkə hüdudlarından kənarda, o cümlədən Gürcüstan, Türkiyə və Avropa bazarlarında, xüsusilə İtaliyada fəaliyyətini inkişaf etdirir.
E.Soltanov qeyd edib ki, SOCAR artıq yalnız neft və qazın hasilatı və emalı ilə kifayətlənmir, həm də kompetensiyaların və toplanmış biliklərin ixracına daha çox fokuslanır. Onun sözlərinə görə, bu, ölkənin iqtisadi inkişafının mühüm göstəricilərindən biridir.
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