Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

Bu barədə Day.Az-a Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirlib ki, 1 may 2026-cı il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1293 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472727 nəfər olub.