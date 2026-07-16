https://news.day.az/azerinews/1848528.html “Fənərbağça”nın yeni transferi Meyson Qrinvud İstanbula gəlib Türkiyənin "Fənərbağça" klubu ilə anlaşan ingiltərəli futbolçu Meyson Qrinvud tibbi müayinədən keçmək və rəsmi müqavilə imzalamaq üçün İstanbula gəlib. AZƏRTAC yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu hava limanında böyük coşqu ilə qarşılanıb.

“Fənərbağça”nın yeni transferi Meyson Qrinvud İstanbula gəlib

Azərbaycanca, 16 июля 2026 19:46 (UTC +04:00) 301
“Fənərbağça”nın yeni transferi Meyson Qrinvud İstanbula gəlib

Türkiyənin "Fənərbağça" klubu ilə anlaşan ingiltərəli futbolçu Meyson Qrinvud tibbi müayinədən keçmək və rəsmi müqavilə imzalamaq üçün İstanbula gəlib.

AZƏRTAC yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu hava limanında böyük coşqu ilə qarşılanıb.

İstanbul təmsilçisi bu transfer üçün Fransanın "Marsel" klubuna 39 milyon avro ödəyəcək. Məbləğ üç il ərzində üç bərabər hissə şəklində ödəniləcək.

Meyson Qrinvud "Fənərbağça" ilə 2030-cu ilin iyununa qədər müqavilə imzalayacaq. Onun illik maaşı isə təxminən 10 milyon avro olacaq.

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Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 737
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 664
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 618
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 621
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 601
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 493
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Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 587
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 683
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 653
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 596
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 745
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 716
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 777
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 729
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 630
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 045
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 228
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 726
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