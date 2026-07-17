https://news.day.az/azerinews/1848660.html Qurban Qurbanov bu qərarı ilə hər kəsi ŞOKA SALDI "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov şok qərar verib. Day.Az xəbər verir ki, o, Joel Montieli əsas komandadan uzaqlaşdırıb. Təcrübəli mütəxəssis ispaniyalı yarımmüdafiəçini qeyri-müəyyən müddətə düşərgədən kənarlaşdırıb. Buna səbəb prineyli legionerin intizamsızlığa yol verməsidir.

Qurban Qurbanov bu qərarı ilə hər kəsi ŞOKA SALDI

Azərbaycanca, 17 июля 2026 16:00 (UTC +04:00) 273
Qurban Qurbanov bu qərarı ilə hər kəsi

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov şok qərar verib.

Day.Az xəbər verir ki, o, Joel Montieli əsas komandadan uzaqlaşdırıb.

Təcrübəli mütəxəssis ispaniyalı yarımmüdafiəçini qeyri-müəyyən müddətə düşərgədən kənarlaşdırıb. Buna səbəb prineyli legionerin intizamsızlığa yol verməsidir.

Montielin Avropa Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsində "Vestri" (İslandiya) ilə keçirilən oyunlar üçün iştirak ərizəsində adının olmaması sırf bu hadisədən qaynaqlanır.

Onlardan 4 nəfəri - Teymur Həsənov, Bilal Hacıyev, Hikmət Cəbrayılzadə və Əli Bəşirov klubun özünün yetirməsidir və B siyahısında yer alır. Bu, UEFA-nın Avropa kubokları yarışına qatılan hər bir klub üçün mütləq tələbidir.

"Qarabağ"ın legionerlərindən Joni Montiel, Jeremi Qnali və yeni transferlərdən qapıçı Martin Zlomisliç burada yoxdur.

Qurbanov mediaya verdiyi açıqlamada Montielin kənarda qalmasının zədəyə görə olmadığını bildirib: "Hansısa futbolçu kənarda qaldısa, ola bilər ki, gələn tur oynasın". (sportinfo)

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В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 345
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ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 354
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 816
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ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 4 143
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 352
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