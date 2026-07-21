UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - VİDEO
"Sabah" - "KuPS" matçı başa çatıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, "Sabah" minimal hesabla qalib gəlib - 1:0. Komandalar arasında cavab görüşü bir həftədən sonra olacaq.
21:08
"Sabah" - "KuPS" matçında ikinci hissə başlayıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, ilk yarıdan sonra "Sabah" irəlidədir - 1:0.
20:52
"Sabah" - "KuPS" matçında birinci hissə bitib.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, ilk yarıdan sonra "Sabah" irəlidədir - 1:0.
20:50
"Sabah" - "KuPS" matçında hesab açılıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, 45+1-də Velko Simiç Azərbaycan çempionunu irəli çıxarıb.
20:01
"Sabah" - "KuPS" matçı start götürüb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, qarşılaşma "Bank Respublika Arena"da keçirilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре