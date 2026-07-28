https://news.day.az/azerinews/1850665.html Azərbaycan İtaliyaya yeni səfir təyin edib Azərbayan İtaliyaya yeni səfir təyib edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsaəsn, Elçin Nəriman oğlu Hüseynli Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.
Azərbaycan İtaliyaya yeni səfir təyin edib
Azərbayan İtaliyaya yeni səfir təyib edib.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsaəsn, Elçin Nəriman oğlu Hüseynli Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı digər Sərəncamla Elçin Nəriman oğlu Hüseynli Azərbaycan Respublikasının Hindistan Respublikasında, eyni zamanda Banqladeş Xalq Respublikasında, Butan Krallığında, Maldiv Respublikasında, Nepalda və Şri-Lanka Demokratik Sosialist Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.
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