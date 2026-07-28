https://news.day.az/azerinews/1850665.html Azərbaycan İtaliyaya yeni səfir təyin edib Azərbayan İtaliyaya yeni səfir təyib edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsaəsn, Elçin Nəriman oğlu Hüseynli Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

Azərbaycan İtaliyaya yeni səfir təyin edib

Azərbaycanca, 28 июля 2026 14:06 (UTC +04:00) 399
Azərbaycan İtaliyaya yeni səfir təyin edib

Azərbayan İtaliyaya yeni səfir təyib edib.

Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. 

Sərəncama əsaəsn, Elçin Nəriman oğlu Hüseynli Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı digər Sərəncamla Elçin Nəriman oğlu Hüseynli Azərbaycan Respublikasının Hindistan Respublikasında, eyni zamanda Banqladeş Xalq Respublikasında, Butan Krallığında, Maldiv Respublikasında, Nepalda və Şri-Lanka Demokratik Sosialist Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.

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