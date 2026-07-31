https://news.day.az/azerinews/1851096.html BMW 2028-ci ilədək 8 min iş yerini ixtisar edəcək BMW əsas bazarlarından biri olan Çində satışların əhəmiyyətli dərəcədə azalması fonunda genişmiqyaslı ixtisar planı hazırlayıb. Day.Az xəbər verir ki, "The Wall Street" Journalın yaydığı məlumata əsasən, avtomobil istehsalçısı 2028-ci ilədək 8 min əməkdaşını işdən çıxarmağı planlaşdırır.

BMW 2028-ci ilədək 8 min iş yerini ixtisar edəcək

Azərbaycanca, 31 июля 2026 05:15 (UTC +04:00) 315
BMW 2028-ci ilədək 8 min iş yerini ixtisar edəcək

BMW əsas bazarlarından biri olan Çində satışların əhəmiyyətli dərəcədə azalması fonunda genişmiqyaslı ixtisar planı hazırlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, "The Wall Street" Journalın yaydığı məlumata əsasən, avtomobil istehsalçısı 2028-ci ilədək 8 min əməkdaşını işdən çıxarmağı planlaşdırır.

Məlumata görə, cari ilin ikinci rübündə BMW-nin Çindəki satışları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30 faiz geriləyib. İxtisarların əsas hissəsi Almaniyada çalışan əməkdaşlara şamil olunacaq.

Şirkət inzibati və elmi-tədqiqat sahələrində çalışan işçilər üçün könüllü işdənçıxarma proqramının təsdiqləndiyini açıqlayıb. Bildirilib ki, proqram oktyabr ayında başlayacaq və gələn ilin sonunadək davam edəcək. İstehsalat müəssisələrində çalışan fəhlələr isə bu prosesə cəlb edilməyəcək.

Hazırda BMW şirkətində ümumilikdə təxminən 160 min nəfər çalışır.

Qeyd olunur ki, BMW bu addımı atan yeganə Almaniya avtomobil istehsalçısı deyil. Daha əvvəl Porsche ötən il ixtisar edilən 3,9 min nəfərə əlavə olaraq daha 5 min əməkdaşın işdən çıxarılacağını açıqlamışdı. Volkswagen isə 100 min iş yerinin ixtisarını nəzərdə tutan plan üzərində işləyir.

Məlumata əsasən, hər üç avtomobil istehsalçısı Çində satışların zəifləməsi fonunda xərcləri azaltmaq və fəaliyyətini daha səmərəli təşkil etmək məqsədilə işçi sayını optimallaşdırmağa çalışır.

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