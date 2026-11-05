https://news.day.az/azerinews/1872124.html Qızılın qiyməti 4 100 dolları keçib COMEX birjasında 2026-cı ilin dekabrında çatdırılma nəzərdə tutulan qızıl fyuçerslərinin qiyməti oktyabrın 22-dən etibarən ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 4 100 dollar həddini aşıb. Bu barədə ticarət platformasının məlumatlarında qeyd olunub.
Qızılın qiyməti 4 100 dolları keçib
COMEX birjasında 2026-cı ilin dekabrında çatdırılma nəzərdə tutulan qızıl fyuçerslərinin qiyməti oktyabrın 22-dən etibarən ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 4 100 dollar həddini aşıb.
Bu barədə ticarət platformasının məlumatlarında qeyd olunub.
Bakı vaxtı ilə saat 04:30-da qızıl fyuçerslərinin qiyməti 4,16 faiz yüksələrək bir troya unsiyası üçün 4 104,4 dollara çatıb.
Saat 05:00-a yaxın isə artım tempi bir qədər zəifləyərək 4,06 faiz təşkil edib. Bu zaman qiymətli metalın bir troya unsiyası üzrə fyuçerslərinin dəyəri 4 100,2 dollar olub.
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