Azərbaycan nefti bahalaşıb
İtaliyanın Augusta limanında CIF bazisi üzrə Azərbaycanın "Azeri Light" markalı neftinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,62 ABŞ dolları və ya 0,58 faiz artaraq bir barel üçün 107,46 ABŞ dollarına çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə neft bazarı iştirakçılarının məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazisi üzrə "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,8 ABŞ dolları və ya 0,79 faiz artaraq 102,40 ABŞ dolları təşkil edib.
"Urals" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,385 ABŞ dolları və ya 0,53 faiz artaraq bir barel üçün 73,33 ABŞ dolları olub.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,5 ABŞ dolları və ya 0,52 faiz artaraq bir barel üçün 96,48 ABŞ dolları olub.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.
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