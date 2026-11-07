Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olub - FOTO
Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya çempionatında Azərbaycan millisinin aktivinə daha bir medal yazılıb.
Tamblinq üzrə fərdi proqramda mübarizə aparan milli komandamızın üzvü Tofiq Əliyev final mərhələsində uğurlu çıxış nümayiş etdirərək 29.700 xal toplayıb və Dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb.
Bu nəticə Tofiq Əliyevin karyerasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, gimnastımız fərdi proqramda ilk dəfə Dünya çempionatının gümüş medalına sahib olub.
Gərgin mübarizə şəraitində keçən finalda Portuqaliya təmsilçisi Vasco Peso qızıl medal qazanıb, ABŞ təmsilçisi Kaden Brown isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Bununla da tamblinq üzrə təmsilçilərimiz üçün Dünya çempionatı həyəcanı başa çatıb.
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