https://news.day.az/azerinews/1872847.html Biləsuvarda 35 yaşlı kişinin meyiti tapılıb Biləsuvar rayonunda kişi meyiti tapılıb. APA-nın verdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Xırmandalı kəndində qeydə alınıb. Bələ ki, 35 yaşlı Mövlud Firudin oğlu Mirzəyevin meyiti kənd qəbiristanlığında aşkarlanıb. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Biləsuvarda 35 yaşlı kişinin meyiti tapılıb
Biləsuvar rayonunda kişi meyiti tapılıb.
APA-nın verdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Xırmandalı kəndində qeydə alınıb.
Bələ ki, 35 yaşlı Mövlud Firudin oğlu Mirzəyevin meyiti kənd qəbiristanlığında aşkarlanıb.
Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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