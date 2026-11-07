https://news.day.az/azerinews/1872849.html Jurnalist Elnur Şükürov həbs edilib Jurnalist Elnur Şükürov həbs edilib. APA xəbər verir ki, bu barədə Sabunçu Rayon Məhkəməsi qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Elnur Şükürov barəsində 3 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Jurnalist Elnur Şükürov həbs edilib

Azərbaycanca, 7 ноября 2026 15:32 (UTC +04:00) 178
Jurnalist Elnur Şükürov həbs edilib

Jurnalist Elnur Şükürov həbs edilib.

APA xəbər verir ki, bu barədə Sabunçu Rayon Məhkəməsi qərar qəbul edib.

Qərara əsasən, Elnur Şükürov barəsində 3 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Ona Cinayət Məcəlləsinin 221.2-ci (xuliqanlıq) və 188.1-ci (torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu pozma) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, bir neçə il öncə "Səda TV"nin rəhbəri olan E.Şükürov rüşvət almaqda və dələduzluqda təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, ötən il azadlığa çıxmışdı.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SABUNÇU RAYON MƏHKƏMƏSİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины 16:14 (UTC+04), Общество 157
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 909
В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 16:00 (UTC+04), Культура 289
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 15:47 (UTC+04), Политика 336
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО 15:40 (UTC+04), Автоновости 337
Арестован журналист Эльнур Шукюров 15:29 (UTC+04), Общество 411
Иран снял ограничения на дальность полета ракет 15:20 (UTC+04), В мире 433
В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 15:12 (UTC+04), Политика 428
Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 439
В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО 15:04 (UTC+04), Общество 395
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 15:00 (UTC+04), Это интересно 390
Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата мира по тамблингу - ФОТО 14:53 (UTC+04), Спорт 391
В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 14:41 (UTC+04), Общество 417
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии 14:30 (UTC+04), В мире 521
Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости 14:17 (UTC+04), Общество 430
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО 14:10 (UTC+04), В мире 523
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО 14:06 (UTC+04), Официальная хроника 5 930
Словакия будет судиться с Еврокомиссией 14:00 (UTC+04), В мире 555
General-leytenant rütbəsi alan Zaur Rüstəmov kimdir? - DOSYE 13:50 (UTC+04), Azərbaycanca 573
Умерла Лидия Федосеева‑Шукшина 13:48 (UTC+04), В мире 597
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны 13:41 (UTC+04), Официальная хроника 2 910
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира 13:29 (UTC+04), Спорт 485
"Двусторонний" проект на троих. Азербайджан вошел в TRIPP 13:20 (UTC+04), Политика 5 427
Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 13:16 (UTC+04), Общество 551
Армения-Турция: Ереван наступил на старые грабли 13:10 (UTC+04), Политика 4 567
НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым 13:05 (UTC+04), Общество 479
Возвращение в освобожденный в Карабах: трогательный ролик ко Дню Победы 13:03 (UTC+04), Общество 503
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлопродукции в Агдаме - ФОТО 13:01 (UTC+04), Официальная хроника 11 552
Şuşa zəfəri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir - Kamaləddin Qafarov 13:00 (UTC+04), Azərbaycanca 566
Раскрыт способ ускорить старый компьютер 12:52 (UTC+04), Наука и технологии 434
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов - ФОТО 12:41 (UTC+04), Официальная хроника 8 903
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы - ФОТО - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), Официальная хроника 10 737
Tesla сократит производство Cybertruck 12:32 (UTC+04), Автоновости 465
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам 12:26 (UTC+04), Общество 494
Али Аташов завоевал "бронзу" чемпионата мира по ММА 12:19 (UTC+04), Спорт 462
В колумбийской прессе осветили День Победы Азербайджана - ФОТО 12:12 (UTC+04), Политика 3 186
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам - ВИДЕО 12:10 (UTC+04), Общество 495
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона - ФОТО - ВИДЕО 12:03 (UTC+04), Официальная хроника 8 219
Историческое здание мэрии Лимы подсвечено цветами флага Азербайджана - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 2 600
Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО 11:57 (UTC+04), В мире 618
Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае - ФОТО 11:54 (UTC+04), Общество 560
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:52 (UTC+04), Туризм
При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций - ФОТО (R) 11:40 (UTC+04), Экономика 704
Стало известно, сколько нефти и газа добыли на «Чираге» за годы эксплуатации 11:31 (UTC+04), Экономика 691
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 11 224
В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot 11:16 (UTC+04), В мире 661
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Официальная хроника 12 317
ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 10:57 (UTC+04), Общество 695
Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО 10:50 (UTC+04), Автоновости 516
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие - ФОТО 10:38 (UTC+04), Общество 533
Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира 10:35 (UTC+04), Спорт 505
Поножовщина в Газахском районе 10:23 (UTC+04), Общество 555
В Лондоне отмечен 8 Ноября - День Победы - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 674
В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО 10:12 (UTC+04), Политика 683
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 732
В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью 10:03 (UTC+04), В мире 718
Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 696
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО 09:55 (UTC+04), Общество 688
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО - ВИДЕО 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 11 699
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 09:42 (UTC+04), Общество 494
Смартфоны Samsung лишили важной детали 09:40 (UTC+04), Наука и технологии 536
General Motors объявил отзыв машин 09:29 (UTC+04), Автоновости 535
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 09:14 (UTC+04), В мире 903
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 09:10 (UTC+04), Культура 574
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 09:00 (UTC+04), Спорт 557
Трамп объявил о кадровых перестановках 08:47 (UTC+04), В мире 813
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 08:39 (UTC+04), В мире 853
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по TRIPP 08:30 (UTC+04), Политика 4 430
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 08:12 (UTC+04), В мире 908
Да успокойтесь вы, наконец, женщина! 08:00 (UTC+04), Политика 5 737
Трамп сделал громкое заявление об Иране 07:46 (UTC+04), В мире 978
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Францию выведут из НАТО? 07:19 (UTC+04), В мире 954
Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению 07:07 (UTC+04), Политика 5 131
День идеально подходит для отдыха - гороскоп на 7 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 728
США ввели санкции против восьми канадских организаций 04:58 (UTC+04), В мире 994
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю 03:45 (UTC+04), Это интересно 661
Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет 02:14 (UTC+04), Медицина 795
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских 01:17 (UTC+04), В мире 1 174
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 00:45 (UTC+04), Экономика 1 195
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома 00:21 (UTC+04), В мире 1 287
Хроника Победы (7.11.2020): Фронт за день до освобождения Шуши - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 332
Рубио отправится во Францию 6 ноября 23:34 (UTC+04), В мире 1 243
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии 6 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 227
Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 7 526
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 756
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 189
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 1 271
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 814
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 10 283
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 726
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 710
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 733
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 247
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 3 178
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 4 952
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 1 449
В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО 6 ноября 20:16 (UTC+04), В мире 1 600
Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 824
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 834
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 20 827
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 1 436
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 1 460
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 552
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 823
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 765
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 850
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 12 791
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 990
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 1 451
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 6 ноября 18:24 (UTC+04), Политика 1 409
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 6 ноября 18:18 (UTC+04), В мире 1 365
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 405
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 1 412
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 6 ноября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 373
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 745
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 1 430
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 1 418
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 6 ноября 17:42 (UTC+04), Политика 1 456
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 6 ноября 17:37 (UTC+04), Общество 771
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 6 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 1 516
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 1 434
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 104
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 781
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 456
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 6 ноября 17:03 (UTC+04), Общество 781
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 3 568
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 1 461
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 1 716
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 827
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 772
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 763
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 753
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 6 119
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 7 885
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 1 467
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 444
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 6 ноября 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 796
Частичный блэкаут в европейском городе 6 ноября 16:09 (UTC+04), В мире 1 439
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 467
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 468
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 728
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 458
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 771
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 897
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 6 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 524
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 6 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 523
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 6 ноября 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 510
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 6 ноября 15:24 (UTC+04), Общество 799
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 6 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 466
Хорошая новость в связи с пенсиями 6 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 1 735
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 6 ноября 15:10 (UTC+04), Экономика 1 541
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 6 ноября 15:05 (UTC+04), Экономика 2 012
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 6 ноября 14:59 (UTC+04), Культура 785
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 6 ноября 14:56 (UTC+04), Спорт 737
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 6 ноября 14:53 (UTC+04), Политика 1 484
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 6 ноября 14:49 (UTC+04), Экономика 1 509
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 6 ноября 14:40 (UTC+04), В мире 5 682
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 10 730
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 6 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 499
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 9 505
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 6 ноября 14:16 (UTC+04), В мире 6 232
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 6 ноября 14:09 (UTC+04), Спорт 772
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 6 ноября 14:05 (UTC+04), Общество 863
Палестина поблагодарила Азербайджан 6 ноября 14:00 (UTC+04), Политика 1 624
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 6 ноября 13:58 (UTC+04), Общество 784
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 6 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 1 244
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 6 ноября 13:49 (UTC+04), Общество 4 847
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 6 ноября 13:43 (UTC+04), Общество 707
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 6 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 754
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 6 ноября 13:34 (UTC+04), Общество 863
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 6 ноября 13:26 (UTC+04), Общество 760
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 6 ноября 13:14 (UTC+04), Культура 841
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 6 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 734
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 10 493
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 1 395
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 724
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 518
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 747
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 6 ноября 12:30 (UTC+04), Общество 853
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 6 ноября 12:26 (UTC+04), В мире 1 673
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 562
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 6 ноября 12:18 (UTC+04), Общество 797
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 6 ноября 12:12 (UTC+04), Экономика 1 565
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 6 ноября 12:08 (UTC+04), Политика 1 607
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 573
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 1 264
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 783
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 723
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 799
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 186
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 6 ноября 11:28 (UTC+04), Общество 891
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 6 ноября 11:26 (UTC+04), Политика 1 603
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 6 ноября 11:23 (UTC+04), Общество 904
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 835
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 651
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 784
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 883
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 933
Еще новости