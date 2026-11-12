https://news.day.az/azerinews/1873845.html Naxçıvanda kişi parkda donub öldü Naxçıvanda kişi küçədə ölüb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Təbriz küçəsində yerləşən Dədə Qorqud parkında qeydə alınıb. Culfa rayon sakini, 40 yaşlı Qəhrəmanov Rəşid Nizami oğlu parkda gecələdiyi üçün soyuqdan donub. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Naxçıvanda kişi parkda donub öldü
Naxçıvanda kişi küçədə ölüb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Təbriz küçəsində yerləşən Dədə Qorqud parkında qeydə alınıb.
Culfa rayon sakini, 40 yaşlı Qəhrəmanov Rəşid Nizami oğlu parkda gecələdiyi üçün soyuqdan donub. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Mərhumun illərdi ruhi-əsəb dispanserində qeydiyyatda olduğu bildirilir. Onun alkoqol asılılığından əziyyət çəkdiyi də qeyd edilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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