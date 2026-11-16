https://news.day.az/azerinews/1874605.html Avtobus piyadanı vuraraq öldürdü Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb. Day.Az xəbər verir ki, Yusifov Əliyəddin Gülümalı oğlu idarə etdiyi avtobus ilə Nizami rayonu Xəlil Rza Ulutürk küçəsində hərəkətdə olarkən piyada Rzayev Oqtay Əliyusif oğlunu vurub. Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
Avtobus piyadanı vuraraq öldürdü
Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb.
Day.Az xəbər verir ki, Yusifov Əliyəddin Gülümalı oğlu idarə etdiyi avtobus ilə Nizami rayonu Xəlil Rza Ulutürk küçəsində hərəkətdə olarkən piyada Rzayev Oqtay Əliyusif oğlunu vurub.
Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
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