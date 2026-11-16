Neçə Milli Qəhrəmanımız sağdır? – SİYAHI
Hazırda Azərbaycanın 12 Milli Qəhrəmanı həyatdadır.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Qəhrəman Ehtiram Əliyevin noyabrın 15-də vəfat etməsindən sonra bu say 13-dən 12-ə enib. O, uzun sürən xəstəlikdən sonra, 54 yaşında müalicə aldığı Milli Onkologiya Mərkəzində dünyasını dəyişib.
Trend hazırda həyatda olan Milli Qəhrəmanların adlarını təqdim edir:
1. Bəxtiyar Allahverdiyev
2. İntiqam Atakişiyev
3.Vahid Quliyev
4. Mirzə Quliyev
5. Fəxrəddin Cəbrayılov
6. Fariz Qəhrəmanov
7. Mədət Quliyev
8. Zabit Quliyev
9. Fariz Mədətov
10. Mövsüm Məmmədov
11. Sahil Məmmədov
12. İbad Hüseynov
Qeyd edək ki, "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı 1992-ci il martın 25-də təsis olunub. Bu ada layiq görülən şəxslərə xüsusi fərqlənmə nişanı olan "Qızıl Ulduz" medalı təqdim edilir.
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